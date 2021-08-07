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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Karate erkeklerde kumite +75 kiloda Uğur Aktaş olimpiyat madalyasını garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde karatede Uğur Aktaş yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

Ercan Doğan   | 07.08.2021
Karate erkeklerde kumite +75 kiloda Uğur Aktaş olimpiyat madalyasını garantiledi

Tokyo

Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite +75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş, ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi. İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Uğur Aktaş bu sonuçla olimpiyat madalyasını garantilemeyi başardı.

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