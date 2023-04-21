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Kadın milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda iki madalya daha kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, Zeynep Yetgil bronz madalya kazandı.

Muhammed Boztepe  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Kadın milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda iki madalya daha kazandı

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde İsrailli Ilana Kratysh'i 6-0, yarı finalde de İtalyan Dalma Caneva'yı 10-0'lık skorla geçerek finale yükseldi.

Finalde karşılaştığı Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'e yenilen Buse, gümüş madalya elde etti.

Milli güreşçi Zeynep Yetgil de 53 kiloda elemelerde Polonyalı Roksana Marta Zasina'yı 10-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde İsveçli Emma Jonna Denise Mamgren'e 11-6 yenilen ama rakibinin finale yükselmesi nedeniyle üçüncülük mücadelesine çıkma hakkı elde eden Zeynep, bu turda Azerbaycanlı rakibi Türkan Nasirova'yı 10-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.


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