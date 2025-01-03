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İtalya Süper Kupası yarı finalinde Atalanta'yı 2-0 yenen Inter, finale çıktı

İtalya Süper Kupası yarı finalinde Inter, Atalanta'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Fatih Erel  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
İtalya Süper Kupası yarı finalinde Atalanta'yı 2-0 yenen Inter, finale çıktı Fotoğraf: Mohammed Saad/AA

İstanbul

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken Denzel Dumfries'in 49 ve 61. dakikalardaki golleriyle Inter, maçı 2-0 kazandı ve finale çıktı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray'ın Atalanta'ya kiraladığı futbolcusu Nicolo Zaniolo takımlarında ilk 11’de sahaya çıktı.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Juventus ile Milan yarın Riyad'da karşı karşıya gelecek.

İtalya Süper Kupa Finali ise 6 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

Inter, Atalanta, Juventus ve Milan'ın mücadele ettiği İtalya Süper Kupa organizasyonu Suudi Arabistan'da düzenleniyor.

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