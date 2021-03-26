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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Şenol Güneş, Norveç'le oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenliyor
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İtalya Serie A'nın yerel yayın hakları yıllık 840 milyon avroya satıldı

Barış Seçkin   | 26.03.2021
İtalya Serie A'nın yerel yayın hakları yıllık 840 milyon avroya satıldı

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2021-2024 yılları için yerel yayın hakları ihalesini DAZN firması kazandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Serie A kulüplerinin bugün yaptığı toplantıda, DAZN'ın sezon başı 840 milyon avro bedel önerdiği teklif, 20 takımdan 16'sının oyuyla kabul edildi.

Oylamada Genoa, Sampdoria, Crotone ve Sassuolo takımlarının ise SKY'ın teklifinden yana oy kullandığı belirtildi.

Buna göre, Serie A'da gelecek üç sezon boyunca DAZN, haftada oynanan 10 maçın tamamını kendisi verebilecek, ancak bunlardan sadece 7'si kendisine özel olacak. Kalan 3 maçı ise diğer sağlayıcılarla beraber ortak şekilde yayınlayabilecek.

Bu üç maç için Sky'ın 70 milyon avroluk ayrı bir teklif yaptığı ve bu konudaki görüşmelerin 29 Mart Pazartesi günü değerlendirileceği kaydedildi.

Serie A maçlarının önceki dönem yayın haklarını birlikte alan DAZN ve Sky Italia, karşılaşmaları kendi aralarında paylaşarak yayınlıyorlardı.

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