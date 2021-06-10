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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında oynayacakları İtalya maçı öncesinde son antrenmanını Roma Olimpiyat Stadı'nda yapacak.
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İtalya Milli Takımı, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İtalya Milli Takımı, son antrenmanını yaptı.

Barış Seçkin   | 10.06.2021
İtalya Milli Takımı, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı Fotoğraf: Ali Balıkçı / AA

Roma

"Gök mavililer" olarak anılan İtalyanlar, karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde çalıştı.

İlk 15 dakikası basına açılan antrenmanın başında teknik direktör Mancini, oyuncularını orta sahada toplayarak kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından oyuncular topla koşu çalışması, esneme hareketleri, top kapma çalışması yaptı.

Sakatlığı bulunan orta saha oyuncularından Marco Verratti, antrenmanın basına açık bölümünde takımdan ayrı çalıştı. Verratti'nin bireysel çalışması sırasında sağ bacağında sıkıntı yaşadığı görüldü.

Sakatlanan Pellegrini, Avrupa Şampiyonası'nda oynamayacak

İtalya'da orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, dün akşam antrenman sonrası şut çalışırken sakatlık geçirdi.

Pellegrini, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne yazık ki bacağımdaki sakatlık bu Avrupa Şampiyonası'nda oynamama izin vermeyecek.” ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Mancini'nin Stefano Sensi'den sonra Pellegrini'yi de yitirdiği yorumları yapıldı.

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya, yarın akşam Türkiye ile Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

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