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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Inter'de Kovid-19 vakaları artıyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de İngiliz kanat oyuncusu Ashley Young’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Barış Seçkin   | 11.10.2020
Inter'de Kovid-19 vakaları artıyor

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Mavi-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki İngiliz oyuncunun, dün Appiano Gentile’deki tesislerde yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. 

Ashley Young’ın kendisini evinde tecrit altına aldığı belirtildi.

Young’ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla Inter’de hastalığı kapan oyuncu sayısı da 6’ya yükseldi. Mavi-siyahlı ekipte, bu hafta içinde Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu’nun Kovid-19’a yakalandığı açıklanmıştı.

Takımdaki Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Inter, milli takım maçları nedeniyle bu hafta sonu maç yapmazken, gelecek hafta Milan ile derbi mücadelesine çıkacak.

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