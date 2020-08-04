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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir Kopenhag maçı için Danimarka'da

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Kopenhag'a konuk olacak Medipol Başakşehir, Danimarka'ya geldi.

Hilmi Sever   | 04.08.2020
Medipol Başakşehir Kopenhag maçı için Danimarka'da Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Kopenhag

Kopenhag Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertli kafileyi, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek ve beraberindeki heyet karşıladı. Medipol Başakşehir kafilesi, daha sonra otobüsle kalacakları otele geçti. 

Kafilede, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü asbaşkanları Mesut Altan ve Mustafa Saral ile kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de yer aldı.

Medipol Başakşehir'de, sakatlığı devam eden Azubuike ile sözleşmesi sona eren ve ülkesi Brezilya'ya dönen Robinho dışında tüm futbolcular kafilede yer aldı.

Medipol Başakşehir, Kopenhag maçı öncesi son idmanını müsabakanın da oynanacağı Parken Stadı'nda akşam saatlerinde yapacak. Antrenmandan önce teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.

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