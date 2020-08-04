Euro
8.20
Dolar
6.98
BIST 100
1,080.21
Altın
1,993.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Serie A'da sezonun en iyisi Dybala

İtalya Serie A'da 2019-2020 sezonunun en değerli oyuncusu Juventus forması giyen Dybala seçildi.

Berad Büyük   | 04.08.2020
Serie A'da sezonun en iyisi Dybala

Istanbul

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) Juventus forması giyen Paulo Dybala seçildi.

Serie A'nın internet sitesinde, ligde ve kupa müsabakalarında oynayan oyuncuların istatistik bilgilerine dayanarak seçilen MVP'ler açıklandı.

Açıklamaya göre Arjantinli Dybala sezonun en iyi futbolcusu seçilirken, en iyi kaleci takım arkadaşı Wojciech Szczesny, en iyi defans Interli Stefan De Vrij, en iyi orta saha Atalantalı Alejandro Gomez, en iyi forvet Laziolu Ciro Immobile ve sezonun en iyi genç futbolcusu Dejan Kulusevski oldu.

Oyuncuların 2020-2021 sezonu başlarken ödüllerini alacakları belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta son 24 saatte 83 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 159 bini geçti
Hollanda'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 95 arttı
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Kovid-19 aşı ve ilaç projelerinde büyük aşama kaydedildi
Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19 vakalarına yönelik yeni tedbirler

Benzer haberler

Galatasaray'dan ayrılan Mariano Atletico Mineiro'ya transfer oldu

Galatasaray'dan ayrılan Mariano Atletico Mineiro'ya transfer oldu

MKE Ankaragücü Kulübünden Süper Lig için TFF'ye isim önerisi

Serie A'da sezonun en iyisi Dybala

Medipol Başakşehir Kopenhag maçı için Danimarka'da

Medipol Başakşehir Kopenhag maçı için Danimarka'da
Kasıtlı öksüren futbolcuya kırmızı kart

Kasıtlı öksüren futbolcuya kırmızı kart
Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor PFDK'ye sevk edildi

Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor PFDK'ye sevk edildi