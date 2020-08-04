Galatasaray'dan ayrılan Mariano Atletico Mineiro'ya transfer oldu
Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Atletico Mineiro, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mariano Filho'yu renklerine bağladı.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncuyla 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Mariano, 2017'de transfer olduğu Galatasaray'da 105 maça çıkarken, 2 gol atmayı başardı. Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile 2 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.