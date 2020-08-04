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Galatasaray'dan ayrılan Mariano Atletico Mineiro'ya transfer oldu

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Atletico Mineiro, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mariano Filho'yu renklerine bağladı.

Berad Büyük   | 04.08.2020
Galatasaray'dan ayrılan Mariano Atletico Mineiro'ya transfer oldu Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncuyla 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Mariano, 2017'de transfer olduğu Galatasaray'da 105 maça çıkarken, 2 gol atmayı başardı. Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile 2 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

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