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Inter Miami, Kulüpler Dünya Kupası'nda Porto'yu 2-1 yendi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda ABD temsilcisi Inter Miami, Portekiz ekibi Porto'yu 2-1 mağlup etti.

Selçuk Buğra Gökalp  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Inter Miami, Kulüpler Dünya Kupası'nda Porto'yu 2-1 yendi

Ankara

ABD'nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadı'nda oynanan A Grubu ikinci maçında Inter Miami ile Porto karşılaştı.

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Müsabakada Porto, Samu Aghehowa'nın 8. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda toparlanan Inter Miami, 47. dakikada Telasco Segovia ve 54. dakikada Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin kaydettiği gollerle maçı 2-1 kazandı.

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