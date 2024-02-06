İngiltere Premier Lig'de 45 golle haftalık gol rekoru kırıldı
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında 10 maçta oynanan 45 golle 20 takımlı ligde haftalık gol rekoru kırıldı.
Istanbul
Ligde 23. haftada devam eden maçta Manchester City, Phil Foden'ın hat-trick'i ile Brentford'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Premier Lig'den yapılanmaya göre, söz konusu karşılaşmada 4 gol, 23. haftadaki toplam gol sayısı 45'e çıkarıldı ve 1995-1996'dan itibaren 20 takımın mücadele ettiği ve 10. haftada karşılaşmanın ligde gol rekoru kırıldığı görüldü.
Premier Lig'de 20 takımın mücadele ettiği sezonlar dikkate alınmadan önce 10 maçlık bir haftada 44'tü gol rekoru kırıldı. Eski rekor, 2020-2021'in 2. haftasında ve geçen sezonun 34. haftasında ulaşılmıştı.
Premier Lig'de 24. haftada 45 gol atılan maçların sonuçları şöyle:
Everton-Tottenham: 2-2
Brighton-Crystal Palace: 4-1
Burnley-Fulham: 2-2
Newcastle United-Luton Town: 4-4
Sheffield United-Aston Villa: 0-5
Bournemouth-Nottingham Ormanı: 1-1
Chelsea-Wolverhampton: 2-4
Manchester United-West Ham United: 3-0
Arsenal-Liverpool: 3-1
Brentford-Manchester City: 1-3Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.