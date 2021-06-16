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İngiltere Premier Lig'de 2021-22 sezonu fikstürü belli oldu

Son şampiyon Manchester City, 14 Ağustos'ta başlayacak sezonun ilk haftasında Tottenham'a konuk olacak.

Mutlu Demirtaştan   | 16.06.2021
İngiltere Premier Lig'de 2021-22 sezonu fikstürü belli oldu

İstanbul

İngiltere Premier Lig'de 2021-22 sezonunun fikstürü çekildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 380 maçtan oluşan 38 haftalık maraton, 14 Ağustos'ta başlayacak ve 22 Mayıs 2022'de sona erecek.

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetiminde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Manchester City, ilk hafta maçında Tottenham'a konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea ise ilk hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak.

İkinci haftada Arsenal-Chelsea, üçüncü haftada Liverpool-Chelsea ve Manchester City-Arsenal maçları yapılacak.

Manchester United ile Manchester City arasındaki derbi, 6 Kasım'daki 11. maç haftasında Old Trafford Stadı'nda oynanacak. Merseyside derbisinde ise Everton, kasım sonundaki 14. haftada Liverpool'u konuk edecek.

Detaylı maç takviminin daha sonra açıklanacağı Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

Brentford-Arsenal

Burnley-Brighton

Chelsea-Crystal Palace

Everton-Southampton

Leicester City-Wolverhampton

Manchester United-Leeds United

Newcastle United-West Ham United

Norwich City-Liverpool

Tottenham-Manchester City

Watford-Aston Villa


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