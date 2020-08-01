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Immobile İtalya Serie A gol krallığını ve Altın Ayakkabı ödülünü kazandı

Lazio'nun yıldızı Immobile, 2019-2020 sezonunda attığı 35 golle hem Serie A'da gol kralı olmayı hem de Avrupa'da en çok gol atan oyuncunun kazandığı Altın Ayakkabı ödülünü almayı garantiledi.

Barış Seçkin   | 01.08.2020
Immobile İtalya Serie A gol krallığını ve Altın Ayakkabı ödülünü kazandı

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile, 2019-2020 sezonunda attığı 35 golle hem Serie A'da gol kralı olmayı hem de Avrupa'da en çok gol atan oyuncunun kazandığı Altın Ayakkabı ödülünü almayı garantiledi.

Serie A'da sezonun bitimine bir maç kala 35 golle gol krallığı yarışının ilk sırasında bulunan Immobile, en yakın takipçisi (31 gol) Cristiano Ronaldo'nun bu akşamki Juventus-Roma maçının kadrosuna dahil edilmemesiyle, adını zirveye yazdırmayı kesinleştirdi.

Bu gelişmeyle Immobile, aynı zamanda Avrupa'da en çok gol atan oyuncunun kazandığı Altın Ayakkabı ödülünün de sahibi oldu.

Immobile, ligde Lazio'nun geçen hafta Brescia'yı 2-0 yendiği maçta fileleri havalandırarak 35 gole ulaşmış ve Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen 34 gollü Robert Lewandowski'nin önüne geçmişti.

30 yaşındaki golcü, bu akşamki Napoli-Lazio maçında 2 kez daha fileleri sarsması durumunda, Serie A'da bir sezonda en çok gol atma rekorunu da kırmış olacak. Immobile, 1 gol atarsa ligi 36 golle tamamlayacak ve Arjantinli Gonzalo Higuain'in 2015-2016, Gunnar Nordahl'ın ise 1949-1950 sezonunda elde ettiği 36 gollük rekora ortak olacak.


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