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Hindistanlı 18 yaşındaki oyuncu Dommaraju en genç Dünya Satranç Şampiyonu oldu

Hint satranç oyuncusu Gukesh Dommaraju, Çinli eski dünya şampiyonu rakibi Ding Liren'i mağlup ederek 18 yaşında en genç Dünya Satranç Şampiyonu unvanını kazandı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Hindistanlı 18 yaşındaki oyuncu Dommaraju en genç Dünya Satranç Şampiyonu oldu

Ankara

Singapur'da oynanan Dünya Satranç Şampiyonası'nda Hindistanlı Dommaraju ve Çinli Ding karşı karşıya geldi.

Dommaraju, şampiyonada 6,5 puan kazanan Çinli rakibine bir puan fark atarak en genç Dünya Satranç Şampiyonu oldu.

Maçı kazandıktan sonra gözyaşlarını tutamayan Dommaraju, "Son 10 yıldır bu anın hayalini kuruyordum." dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dommaraju'yu tebrik etti.

Dommaraju, 5 kez dünya satranç şampiyonu olan Viswanathan Anand'ın ardından bu unvanı kazanan ikinci Hindistanlı oldu.

Ayrıca Dommaraju, 1985'te 22 yaşındayken en genç Dünya Satranç Şampiyonu olan Rus Garry Kasparov'un unvanını da elinden aldı.

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