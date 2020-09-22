Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split İstanbul'a geldi
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Galatasaray ile karşılaşacak Hırvatistan ekibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi.
İstanbul
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak Hırvatistan ekibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi.
Hırvatistan'ın Split kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, sonrasında kamp yapacağı otele doğru hareket etti.
Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas ve bir futbolcu, yarın Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.