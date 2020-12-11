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Spor, Futbol

Sivasspor, Avrupa'ya veda etti

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek, Avrupa'ya veda etti.

Önder Felek   | 11.12.2020
Sivasspor, Avrupa'ya veda etti

Sivas

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek, Avrupa'ya veda etti.

İlk yarı

28. dakikada Cohen'in ceza alanı dışından sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Samassa kontrol etti.

37. dakikada Fajr'in sağdan ceza alanına etkili ortasında Kayode'den önce araya giren savunma, topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

44. dakikada sağ kanattan ani gelişen Sivasspor atağında Kayode topu müsait durumdaki Fajr'a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası uzak köşesinden sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

45. dakikada Gradel'in ceza yayı civarından vuruşunda zeminden de seken meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.


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