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Spor

Galatasaray Kulübüne yeni iletişim direktörü

Galatasaray Kulübünde kurumsal iletişim direktörlüğüne Reşit Ömer Kükner getirildi.

Emrah Oktay   | 08.12.2020
Galatasaray Kulübüne yeni iletişim direktörü

İstanbul

Galatasaray Kulübünde kurumsal iletişim direktörlüğüne Reşit Ömer Kükner getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Reşit Ömer Kükner getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

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