Galatasaray Kulübüne yeni iletişim direktörü
Galatasaray Kulübünde kurumsal iletişim direktörlüğüne Reşit Ömer Kükner getirildi.
İstanbul
Galatasaray Kulübünde kurumsal iletişim direktörlüğüne Reşit Ömer Kükner getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Reşit Ömer Kükner getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.