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Spor, Futbol

Konyaspor, 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Yeşil-beyazlı kulüp, Artem Kravets, Oğuz Kagan Güçtekin ve Erten Ersu'yu renklerine bağladı.

Basir Gülüm   | 22.09.2020
Konyaspor, 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Konya

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Artem Kravets, Oğuz Kagan Güçtekin ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulüp, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Ukraynalı milli futbolcu Artem Kravets's renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı kulübün sportif direktörü Adnan Erkan'ın katıldığı imza töreninde deneyimli santraforla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Santrafor Kravets'in 22 numaralı formayı giyeceği kaydedildi. Öte yandan 21 yaşındaki orta saha Oğuz Kagan Güçtekin ile 1, 26 yaşındaki kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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