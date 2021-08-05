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Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi yolunda St. Johnstone çelmesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.

Hilmi Sever   | 05.08.2021
Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi yolunda St. Johnstone çelmesi Fotoğraf: Mehmet Eser - Anadolu Ajansı

İstanbul

Galatasaray ile İskoçya temsilcisi St. Johnstone arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşması, 1-1 sona erdi.

3. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Aytaç Kara'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Mustafa Muhammed önüne indirdi, yakın mesafeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Aytaç Kara'nın sol kanattan yaptığı ortayı kontrol eden Mustafa Muhammed, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını gönderdi. Kerem müsait pozisyonda şutunu çekti, top yan direkten döndü. Dönen topa Mustafa Muhammed vurdu, kaleci Clark golü engelledi. Maçın hakemi, Mustafa Muhammed'in şutundan önce ofsayt bayrağını kaldırdı.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

55. dakikada Aytaç Kara'nın hatalı geri pasında, Kane topu kaptı. Ceza sahasında kaleci Muslera ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Scharer, penaltı kararı verdi ve Muslera'ya kırmızı kartını gösterdi. 58'inci dakikada penaltıyı kullanan Kerr, kaleci Berk'in sağından topu ağlara yolladı: 0-1

60. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Boey, ceza sahasına girdi. Boey'in sağ çaprazdan yerden şutunda, top köşeden ağlarla buluştu: 1-1

68. dakikada konuk ekip ikinci golüne yaklaştı. Rakibin uzun attığı topu kontrol etmek için ceza sahası dışına çıkan Berk Balaban, meşin yuvarlak auta çıksın diye beklerken, May topu kaptı. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği topu Marcao çizgi üzerinde göğsüyle kontrol etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

87. dakikada Galatasaray, sol taraftan kazandığı köşe atışını Ömer Bayram ile kullandı. Ceza yayı önüne gelen topa Luyindama kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Clark son anda kornere çeldi.

Mücadele 1-1 tamamlandı.

"Bugünkü sonuçtan mutluyum"

St. Johnstone'un teknik direktörü Callum Davidson, sonuçtan dolayı mutlu olduklarını ve turu geçmek için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Davidson, "Yedi numara çok iyiydi, onu durdurmaya çalıştık. Galatasaray, çok iyi oyunculara sahip. İlk 10 dakikada şanslıydık, rakibin önemli pozisyonları vardı. Daha sonra oyunu dengeye getirdik. Bugünkü sonuçtan mutluyum. Bu sadece birinci maç, ikinci maç için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Oyun planımızı değiştirmeyeceğiz. İskoçya'da turu geçmek için tüm gücümüzü ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Davidson, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın kırmızı kart gördüğünün hatırlatılması üzerine ise bunun kendileri için bir avantaj olmayacağını, sarı-kırmızılı ekibin tüm oyuncularının kaliteli olduğunu kaydetti.

Rövanş 12 Ağustos'ta

Bu karşılaşmanın rövanşı 12 Ağustos'ta İskoçya'nın Perth şehrinde oynanacak.

Boey ilk golünü attı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta ilk golünü attı.

Boey, karşılaşmanın 60. dakikasında takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü atmayı başardı.

Bu gol, 20 yaşındaki oyuncunun profesyonel kariyerindeki ilk golü oldu.

Berk Balaban, Galatasaray ile ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın 21 yaşındaki kalecisi Berk Balaban, sarı-kırmızılı formayı ilk kez St. Johnstone maçında giydi.

Muslera'nın 55. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından Aytaç Kara'nın yerine oyuna dahil olan Berk, kalan dakikalarda sarı-kırmızılı takımın kalesini korudu.

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