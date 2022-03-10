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Galatasaray ve Barcelona'nın ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile İspanya temsilcisi Barcelona arasında oynanacak son 16 turu ilk maçı öncesi takımların ilk 11'leri belli oldu.

Şenhan Bolelli   | 10.03.2022
Galatasaray ve Barcelona'nın ilk 11'leri belli oldu Fotoğraf: Şenhan Bolelli/AA

Barselona

Nou Camp Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

Barcelona: Marc-Andre Ter Stegen, Jordi Alba, Ronald Araujo, Eric Garcia, Sergino Dest, Frenkie de Jong, Nicolas Gonzalez, Pedri Gonzalez, Memphis Depay, Adama Traore, Ferran Torres

Galatasaray: Inaki Pena, Marcao, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed

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