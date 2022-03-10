Galatasaray ve Barcelona'nın ilk 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile İspanya temsilcisi Barcelona arasında oynanacak son 16 turu ilk maçı öncesi takımların ilk 11'leri belli oldu.
Barselona
Nou Camp Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)
Barcelona: Marc-Andre Ter Stegen, Jordi Alba, Ronald Araujo, Eric Garcia, Sergino Dest, Frenkie de Jong, Nicolas Gonzalez, Pedri Gonzalez, Memphis Depay, Adama Traore, Ferran Torres
Galatasaray: Inaki Pena, Marcao, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa MuhammedAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.