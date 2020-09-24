Euro
8.91
Dolar
7.63
BIST 100
1,119.56
Altın
1,868.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak: Derbiden önce bu maç çok önemliydi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: "Çok mutluyum. Çok önemli bir maçı kazandık." dedi.

Emrah Oktay   | 24.09.2020
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak: Derbiden önce bu maç çok önemliydi

İstanbul

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını 2-0 yenerek play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çok mutluyum. Çok önemli bir maçı kazandık. Şimdi rakibimiz büyük ihtimalle Rangers olacak. O da çok önemli bir maç. O karşılaşmayı da kazanırsak gruplara kalacağız ve 6 milyon avro gibi bir para alacağız. Derbiden önce de bu maç çok önemliydi. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'ya İtalya ekibi Roma takımının ilgisinin sorulması üzerine Albayrak, "Marcao, bizim için önemli bir futbolcu. Bütün futbolcularımız çok değerli ve önemli. Oyuncu satmadan alamıyoruz. Marcao da çok talibi olan bir oyuncu. Galatasaray bu performansını devam ettirdiği takdirde ocak ayında kapımızı çalacak çok kulüp ve menajer olacak. Bu da Galatasaray camiası için mutluluk verici bir olaydır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de koronavirüsten en yüksek ölü sayısı kaydedildi
BM Güvenlik Konseyi ABD ve Çin arasında 'Kovid 19 kavgası'na sahne oldu
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyede
İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 700 bini geçti
FIBA Şampiyonlar Ligi formatında koronavirüs değişikliği

Benzer haberler

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Rangers

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Rangers

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak: Derbiden önce bu maç çok önemliydi

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda

Aytemiz Alanyaspor Avrupa Ligi'ne veda etti

Aytemiz Alanyaspor Avrupa Ligi'ne veda etti
Beşiktaş Avrupa'ya tutunamadı

Beşiktaş Avrupa'ya tutunamadı
Polonya ekibi Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi play-off turuna çıkan ilk takım oldu

Polonya ekibi Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi play-off turuna çıkan ilk takım oldu