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Futbol dünyasından ırkçı söyleme tepki yükseldi: 'Webo seninleyiz'

Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, PSG ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 4. hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına tepki gösterdi.

Hüseyin Burak Demirer   | 09.12.2020
Futbol dünyasından ırkçı söyleme tepki yükseldi: 'Webo seninleyiz'

Ankara

UEFA, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok." ifadesini kullandı.

Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun bağlı olduğu Romanya Futbol Federasyonunun, internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA'nın olaya ilişkin raporu doğrultusunda gerekli adımı atacaklarını kaydederek, "Irkçılık veya yabancı düşmanlığı içeren eylem ve söylemlere şiddetle karşıyız." denildi.

Medipol Başakşehir'in Twitter'da paylaştığı "Irkçılığa hayır" mesajını alıntılayan PSG Kulübü'nün yanı sıra karşılaşmada forma giyen PSG'li futbolcular Mbappe ve Kimpembe de olaya sessiz kalmadı. Mbappe, sosyal medya hesabından "Webo seninleyiz.", Kimpembe ise "Irkçılığa hayır." mesajını paylaştı.

PSG ayrıca internet sitesinden "15 yılı aşkın süredir her türlü ayrımcılığa karşı savaşıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bir diğer Fransız kulübü Olympique Lyon "Irkçılığa hayır." derken, İtalyan kulübü Milan, "Ön yargının her türüne, her gün, nasıl ve nerede olursa olsun karşıyız." ifadesini kullandı.

Manchester City'de oynayan Sterling ve Laporte da "Irkçılığa hayır." paylaşımında bulundu.

Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, BT Sport kanalında katıldığı programda "İğrenç bir kritik eşikteyiz. Neredeyse her hafta ırkçılıkla ilgili bir olay yaşıyoruz. Oyuncuların sahayı terk etmesi doğru bir adım ama bu olay, futbolcuların tepkisiyle sınırlı kalmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

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