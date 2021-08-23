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Fransa Ligi'nde yeniden başlatılan Nice-Olympique Marsilya karşılaşmasında konuk takımın oyuncuları sahaya çıkmadı

Nice futbolcularının sahada yerini almasının ardından hakem düdüğü çaldı ancak Marsilyalı oyuncular sahaya çıkmayı reddetti.

Yusuf Özcan   | 23.08.2021
Fransa Ligi'nde yeniden başlatılan Nice-Olympique Marsilya karşılaşmasında konuk takımın oyuncuları sahaya çıkmadı

Paris

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Nice taraftarlarının sahaya girmesi nedeniyle durdurulan Nice-Olympique Marsilya karşılaşmasının yeniden başlaması kararı alındı ancak konuk takımın oyuncuları sahaya çıkmadı.

Ligin üçüncü haftasının son karşılaşmasında Nice taraftarlarının sahaya akın etmesi nedeniyle 77. dakikada durdurulan maçın yaklaşık 1,5 saatin ardından kaldığı yerden yeniden başlaması kararı alındı.

Nice futbolcularının sahada yerini almasının ardından hakem düdüğü çaldı ancak Marsilyalı oyuncular sahaya çıkmayı reddetti. Bunun üzerine hakem karşılaşmayı sonlandırdı ve ev sahibi takımın oyuncuları soyunma odasına gitti.

Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) mücadeleye ilişkin kararını vermesi bekleniyor.

Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, RMC Sport'a yaptığı açıklamada, LFP'nin karşılaşmayı yeniden başlatma kararı aldığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Fransız basınındaki haberlerde, maç sırasında çıkan olaylarda Marsilyalı futbolcular Luan Peres, Matteo Guendouzi ve Dimitri Payet'in yaralandığı belirtildi.

Nice ile Olympique Marsilya arasında oynanan karşılaşma, Marsilyalı Dimitri Payet'in tribünden kendisine atılan bazı maddeleri taraftarlara fırlatmasının ardından Nice taraftarlarının sahaya akın etmesi nedeniyle 77. dakikada durdurulmuştu.

Ev sahibi takım, 49. dakikada Dolberg'in attığı golle Marsilya karşısında 1-0 üstünlük sağlamıştı.

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