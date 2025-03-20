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Formula 1'in unutulmaz isimlerinden Eddie Jordan yaşamını yitirdi

Jordan, takımında şans verdiği efsane Alman pilot Michael Schumacher'in F1'deki ilk yarışına çıkmasını sağladı.

Mutlu Demirtaştan  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Formula 1'in unutulmaz isimlerinden Eddie Jordan yaşamını yitirdi

İstanbul

Formula 1'in eski takım sahiplerinden Eddie Jordan, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Jordan ailesinden yapılan açıklamada, bir süredir prostat kanseriyle mücadele eden eski Formula 1 takımı sahibi, TV yorumcusu ve girişimci Eddie Jordan'ın Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

İrlandalı Jordan, 1991'de kendi adını taşıyan F1 takımını kurdu. Yüksek bütçeli büyük takımlarla rekabete giren Jordan takımı, 15 senede 4 yarış zaferi elde etti.

Eddie Jordan, takımında şans verdiği efsane Alman pilot Michael Schumacher'in F1'deki ilk yarışına çıkmasını da sağladı.

Michael Schumacher'in yanı sıra geçmiş yıllarda Damon Hill, Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella, Jean Alesi, Jarno Trulli, Ralf Schumacher ve Eddie Irvine gibi pilotlar, Jordan'ın sürücü koltuğunda yarıştı.

Mali sorunlar sebebiyle Eddie Jordan tarafından 2005'te satışa çıkarılan takım, yıllar içinde mülkiyet ve isim değişikliklerinin ardından Aston Martin adıyla F1'deki mücadelesini sürdürüyor.

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