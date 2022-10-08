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"Filenin Sultanları" son maçında Sırbistan'a mağlup oldu

FIVB Dünya Şampiyonası'nda daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

Fatih Gazioğlu   | 08.10.2022
"Filenin Sultanları" son maçında Sırbistan'a mağlup oldu

Ankara

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti 25-20 mağlup tamamladı.

İkinci setin ilk dakikalarında milliler Derya Cebecioğlu ve Saliha Şahin'in sayılarıyla rakibine bir süre üstünlük kursa da rakibinin blok sayılarıyla 25-21 geriye düştü. (2-0)

Üçüncü sette Derya​​​​​​​ Cebecioğlu, Saliha Şahin ve Hande Baladın'ın sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran milliler (15-15), son bölümde rakibinin iyi servisleri karşısında zorlandı ve Sırbistan seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.




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