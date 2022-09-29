"Filenin Sultanları" son 16 turuna yükselmeyi garantiledi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
İstanbul
Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada milliler, setleri 25-14, 25-12, 25-12 kazandı.
Milli takımda, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 12'şer sayıyla oynadı.
A Milli Takım, grubundaki 5. maçında 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.30'da Polonya ile karşılaşacak.
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