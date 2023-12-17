Dolar
28.99
Euro
31.79
Altın
2,018.55
ETH/USDT
2,237.90
BTC/USDT
42,120.00
BIST 100
7,993.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü - VTR
logo
Spor, Dünyadan Spor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatı belli oldu

Yeni formatta, 6 konfederasyondan 32 takım yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak.

Doğa Kırmızıoğlu  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatı belli oldu

Ankara

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılından itibaren 32 takımlı yeni formatıyla düzenlenecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonun formatındaki değişiklikler duyuruldu.

Yeni formatta, 6 konfederasyondan 32 takım yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubu ilk iki sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulü birbiriyle karşılaşacak. Bu formatta, üçüncülük maçları oynanmayacak.

FIFA Dünya Kupası'ndan bir yıl önce düzenlenecek yeni organizasyona katılacak kulüplerin dağılımı, kıtalara göre şöyle:

Avrupa: 12

Güney Amerika: 6

Afrika: 4

Asya: 4

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: 4

Okyanusya: 1

Ev sahibi takım: 1

"FIFA Kıtalararası Kupa" düzenlenecek

FIFA, 14-18 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek yeni turnuvası Kıtalararası Kupa'ya katılım şartlarını da duyurdu.

Bu organizasyonun formatında ise UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, diğer konfederasyonların play-off turlarını geçen takımla finalde karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Gazze'ye sahip çıkmak çok değerlidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Şebiarus duasına katıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'e gidecek

Benzer haberler

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatı belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatı belli oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet