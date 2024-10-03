Fenerbahçe, Twente deplasmanında 1 puanla yetindi
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşan Fenerbahçe, 1 puanla yetindi.
Enschede
Twente Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 20. dakikadan sonra ise rakip kalede daha fazla görüldü. Maçın 23 ve 24. dakikalarında üst üste 2 tane çok net pozisyonu harcayan Fenerbahçe, 29. dakikada Vlap'ın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-0 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 62. dakikada teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı 2 değişikliğin ardından rakip kalede daha fazla baskı kurdu. Maçın 71. dakikasında Dusan Tadic ile skoru eşitleyen sarı-lacivertliler, kalan bölümde 2. golü bulamayınca karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 2 maç sonunda organizasyonda puanını 4'e yükseltti.
İlk Yarı
2. dakikada Lammers'in savunma arasına pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Vlap'ın şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.
23. dakikada Fenerbahçe çok net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Soldan topla hareketlenen En-Nesyri, Tadic'e verdiği pası ceza sahası içi sol çaprazda tekrar aldı. Bu oyuncunun yakın direğe şutunda, kaleci meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
24. dakikadaki atağın devamında soldan Tadic ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Oosterwolde'nin altıpasın solundan dar açıdan şutunda, üst direğe çarpan top taca çıktı.
29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Steijn'in savunma arkasına pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu kafayla arka direğe aşıran Regeer'in asistinde altıpasın solunda Vlap'ın şutunda, top filelerle buluştu: 1-0
32. dakikada ceza yayında buluştuğu topla Amrabat'tan sıyrılarak ceza sahasına giren Regeer'in şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci Yarı
54. dakikada Vlap'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Van Bergen'in şutunda, kaleci Livakovic açıyı iyi kapattı ve topu kornere çeldi.
71. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Amrabat'ın savunma arkasına etkili pasına iyi hareketlenen Dusan Tadic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Her maçta gol buldu
Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol bulmayı başardı.
Ligde şu ana dek 7, Avrupa'da ise 6 olmak üzere 13 resmi müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, tüm maçlarda gol atmayı bildi.
Amrabat beğeni topladı
Fenerbahçe'nin Faslı orta sahası Sofyan Amrabat, performansıyla dikkati çekti.
Orta alanda iyi bir mücadele ortaya koyan tecrübeli oyuncu, oyun kurulumunda da takımına büyük katkı sağladı.
Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'nin 71. dakikada Dusan Tadic ile bulduğu golde de yaptığı asistle beğeni topladı.
Tadic gollerini sürdürdü
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, bu sezon gol yollarındaki performansını Twente karşısında da sürdürdü.
Ligde şu ana dek 7 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, Avrupa'da da ilk golünü atmayı başardı.
Tadic'in şu ana dek ligde ve Avrupa'da 2'şer de asisti bulunuyor.
Avrupa'da kalesini kapatamıyor
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı maçların tamamında kalesinde gol gördü.
Lige oynadığı 7 maçın 5'inde gol yemeyen sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında ise bunun tam tersi bir görüntü sergiledi.
Fenerbahçe, Twente maçıyla bu sezon 6. Avrupa maçına çıkarken, söz konusu mücadelelerin tamamında gol yedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.