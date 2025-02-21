Fenerbahçe ile Rangers, 23,5 yıl sonra yeniden karşı karşıya
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği İskoçya temsilcisi Rangers ile 23,5 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelecek.
İstanbul
Sarı-lacivertli ekip ile İskoçya'nın köklü takımlarından Rangers, Avrupa kupalarında ikinci kez eşleşti.
İki takım, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda kozlarını paylaştı.
İskoçya'nın Glasgow kentinde 8 Ağustos 2001'de oynanan ilk maç, golsüz beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe, 22 Ağustos 2001'de Kadıköy'deki rövanş karşılaşmasını Haim Revivo ve Serhat Akın'ın golleriyle 2-1 kazanarak "Devler Ligi"nde grup aşamasına yükselmişti.
Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, 23,5 sene sonra karşılaşacağı Rangers'ı yine eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.