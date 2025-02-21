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Fenerbahçe ile Rangers, 23,5 yıl sonra yeniden karşı karşıya

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği İskoçya temsilcisi Rangers ile 23,5 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelecek.

Emre Doğan  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Fenerbahçe ile Rangers, 23,5 yıl sonra yeniden karşı karşıya

İstanbul

Sarı-lacivertli ekip ile İskoçya'nın köklü takımlarından Rangers, Avrupa kupalarında ikinci kez eşleşti.

İki takım, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda kozlarını paylaştı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde 8 Ağustos 2001'de oynanan ilk maç, golsüz beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe, 22 Ağustos 2001'de Kadıköy'deki rövanş karşılaşmasını Haim Revivo ve Serhat Akın'ın golleriyle 2-1 kazanarak "Devler Ligi"nde grup aşamasına yükselmişti.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, 23,5 sene sonra karşılaşacağı Rangers'ı yine eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak.

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