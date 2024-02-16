Fenerbahçe geçen yıl Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 18. takım oldu
UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa'da 2023 yılında en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu.
İstanbul
UEFA raporuna göre Fenerbahçe, geçen yıl 58 milyon avro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden 18. takım oldu.
İlk 20 takım arasında 5 büyük Avrupa ligi takımları dışında sadece Türkiye'den Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.
Raporda, ilk 20 kulübün ticari gelirlerinin, TV yayın gelirlerinin neredeyse iki katına (1,9 katı) çıktığı ifade edildi.
İlk 20'de yer alan takımlardan sadece Napoli ve Inter'in 2023 yayın gelirinin ticari gelirinden daha yüksek olduğu belirtildi.
Fenerbahçe, Paris Saint-Germain (PSG), Ajax ve Celtic'in ise ticari faaliyetlerden TV yayın gelirlerine kıyasla 5 ila 10 kat daha fazla gelir elde ettiği açıklandı.
Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 20 takım şu şekilde:
|Sıra
|Takım
|Ülke
|2023 yılı ticari geliri (milyon avro)
|1
|Manchester City
|İngiltere
|401
|2
|Barcelona
|İspanya
|396
|3
|Manchester United
|İngiltere
|377
|4
|Bayern Münih
|Almanya
|368
|5
|Real Madrid
|İspanya
|355
|6
|PSG
|Fransa
|343
|7
|Liverpool
|İngiltere
|311
|8
|Tottenham
|İngiltere
|247
|9
|Borussia Dortmund
|Almanya
|209
|10
|Arsenal
|İngiltere
|195
|11
|Juventus
|İtalya
|194
|12
|Leipzig
|Almanya
|134
|13
|Milan
|İtalya
|128
|14
|Atletico Madrid
|İspanya
|123
|15
|Ajax
|Hollanda
|83
|16
|Inter
|İtalya
|81
|17
|Napoli
|İtalya
|59
|18
|Fenerbahçe
|Türkiye
|58
|19
|Union Berlin
|Almanya
|57
|20
|Celtic
|İskoçya
|54
Galatasaray ve Fenerbahçe, ürün satışı gelirinde Avrupa'nın ilk 20 takımı arasında yer aldı
UEFA raporunda, 2023 yılında Avrupa'daki takımların forma üreticilerinden elde edilen sponsorluk geliri de dahil ürün satışından sağlanan toplam geliri de açıklandı.
Galatasaray, 2023 yılında ürün satışında 35 milyon avro gelir elde ederek bu alanda Avrupa'nın 15. takımı oldu. Fenerbahçe ise geçen yıl ürün satışında 31 milyon avro gelir elde ederek sıralamada 18. sırada yer aldı.
Listede, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 takımları dışında Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.
İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, geçen yıl ürün satışında 179 milyon avro gelir elde ederek Avrupa'nın zirvesinde yer alırken Real Madrid ise 155 milyon avro ürün satış geliriyle 2. sırada bulunuyor.
Listede, İngiltere Premier Lig'den 7 takım bulunuyor. Avrupa'da geçen yıl ürün satış gelirinde ilk 20'de yer alan İngiliz ekipleri sırasıyla Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham ve Manchester City ve Leeds United oldu.
Avrupa'da ürün satışında en fazla gelir elde eden ilk 20 kulüp şu şekilde:
|Sıra
|Takım
|Ülke
|2023 yılı ürün satış geliri (milyon avro)
|1
|Barcelona
|İspanya
|179
|2
|Real Madrid
|İspanya
|155
|3
|Bayern Münih
|Almanya
|147
|4
|Liverpool
|İngiltere
|132
|5
|Manchester United
|İngiltere
|130
|6
|PSG
|Fransa
|97
|7
|Arsenal
|İngiltere
|89
|8
|Chelsea
|İngiltere
|87
|9
|Juventus
|İtalya
|74
|10
|Tottenham
|İngiltere
|74
|11
|Manchester City
|İngiltere
|73
|12
|Borussia Dortmund
|Almanya
|54
|13
|Milan
|İtalya
|47
|14
|Ajax
|Hollanda
|41
|15
|Galatasaray
|Türkiye
|35
|16
|Leeds United
|İngiltere
|34
|17
|Celtic
|İskoçya
|34
|18
|Fenerbahçe
|Türkiye
|31
|19
|Eintracht Frankfurt
|Almanya
|26
|20
|Inter
|İtalya
|26