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Fenerbahçe geçen yıl Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 18. takım oldu

UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa'da 2023 yılında en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu.

Fatih Erel  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Fenerbahçe geçen yıl Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 18. takım oldu Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

UEFA raporuna göre Fenerbahçe, geçen yıl 58 milyon avro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden 18. takım oldu.

İlk 20 takım arasında 5 büyük Avrupa ligi takımları dışında sadece Türkiye'den Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.

Raporda, ilk 20 kulübün ticari gelirlerinin, TV yayın gelirlerinin neredeyse iki katına (1,9 katı) çıktığı ifade edildi.

İlk 20'de yer alan takımlardan sadece Napoli ve Inter'in 2023 yayın gelirinin ticari gelirinden daha yüksek olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain (PSG), Ajax ve Celtic'in ise ticari faaliyetlerden TV yayın gelirlerine kıyasla 5 ila 10 kat daha fazla gelir elde ettiği açıklandı.

Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 20 takım şu şekilde:

SıraTakımÜlke2023 yılı ticari geliri (milyon avro)
1Manchester Cityİngiltere401
2Barcelonaİspanya396
3Manchester Unitedİngiltere377
4Bayern MünihAlmanya368
5Real Madridİspanya355
6PSGFransa343
7Liverpoolİngiltere311
8Tottenhamİngiltere247
9Borussia DortmundAlmanya209
10Arsenalİngiltere195
11Juventusİtalya194
12LeipzigAlmanya134
13Milanİtalya128
14Atletico Madridİspanya123
15AjaxHollanda83
16Interİtalya81
17Napoliİtalya59
18FenerbahçeTürkiye58
19Union BerlinAlmanya57
20Celticİskoçya54

Galatasaray ve Fenerbahçe, ürün satışı gelirinde Avrupa'nın ilk 20 takımı arasında yer aldı

UEFA raporunda, 2023 yılında Avrupa'daki takımların forma üreticilerinden elde edilen sponsorluk geliri de dahil ürün satışından sağlanan toplam geliri de açıklandı.

Galatasaray, 2023 yılında ürün satışında 35 milyon avro gelir elde ederek bu alanda Avrupa'nın 15. takımı oldu. Fenerbahçe ise geçen yıl ürün satışında 31 milyon avro gelir elde ederek sıralamada 18. sırada yer aldı.

Listede, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 takımları dışında Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, geçen yıl ürün satışında 179 milyon avro gelir elde ederek Avrupa'nın zirvesinde yer alırken Real Madrid ise 155 milyon avro ürün satış geliriyle 2. sırada bulunuyor.

Listede, İngiltere Premier Lig'den 7 takım bulunuyor. Avrupa'da geçen yıl ürün satış gelirinde ilk 20'de yer alan İngiliz ekipleri sırasıyla Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham ve Manchester City ve Leeds United oldu.

Avrupa'da ürün satışında en fazla gelir elde eden ilk 20 kulüp şu şekilde:

SıraTakımÜlke2023 yılı ürün satış geliri (milyon avro)
1Barcelonaİspanya179
2Real Madridİspanya155
3Bayern MünihAlmanya147
4Liverpoolİngiltere132
5Manchester Unitedİngiltere130
6PSGFransa97
7Arsenalİngiltere89
8Chelseaİngiltere87
9Juventusİtalya74
10Tottenhamİngiltere74
11Manchester Cityİngiltere73
12Borussia DortmundAlmanya54
13Milanİtalya47
14AjaxHollanda41
15GalatasarayTürkiye35
16Leeds Unitedİngiltere34
17Celticİskoçya34
18FenerbahçeTürkiye31
19Eintracht FrankfurtAlmanya26
20Interİtalya26

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