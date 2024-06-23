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EURO 2024'te görünüm

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 6 grupta ikinci maçlar tamamlandı.

Mutlu Demirtaştan  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
EURO 2024'te görünüm Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Berlin

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) gruplarında ikinci maçlar sona erdi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada dörderli 6 grupta mücadele eden 24 takım, 12 maç yaptı.

İkinci müsabakaların ardından A Grubu'nda Almanya, B Grubu'nda İspanya ve F Grubu'nda Portekiz, son 16 turunu garantiledi.

Sonuçlar ve grupların puan durumları şöyle:

A Grubu

Almanya-Macaristan: 2-0

İskoçya-İsviçre: 1-1

Takım0GBMAYAVP
Almanya22007166
İsviçre21104224
İskoçya201126-41
Macaristan200215-40

B Grubu

Hırvatistan-Arnavutluk: 2-2

İspanya-İtalya: 1-0

TakımOGBMAGYGAVP
İspanya22004046
İtalya21012203
Arnavutluk201134-11
Hırvatistan201125-31

C Grubu

Slovenya-Sırbistan: 1-1

Danimarka-İngiltere: 1-1

TakımOGBMAYAVP
İngiltere21102114
Danimarka20202202
Slovenya20202202
Sırbistan201112-11

D Grubu

Polonya-Avusturya: 1-3

Hollanda-Fransa: 0-0

TakımOGBMAYAVP
Hollanda21102114
Fransa21101014
Avusturya21013213
Polonya200225-30

E Grubu

Slovakya-Ukrayna: 1-2

Belçika-Romanya: 2-0

TakımOGBMAYAVP
Romanya21013213
Belçika21012113
Slovakya21012203
Ukrayna210124-23

F Grubu

Gürcistan-Çekya: 1-1

Türkiye-Portekiz: 0-3

TakımOGBMAYAV.P
Portekiz22005146
Türkiye210134-13
Çekya201123-11
Gürcistan201124-21
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EURO 2024'te görünüm

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