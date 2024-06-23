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Spor, Futbol, EURO 2024

İtalya'nın Hırvatistan'a karşı şansı tutmuyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında yarın Hırvatistan ile İtalya karşılaşacak.

Mutlu Demirtaştan  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
İtalya'nın Hırvatistan'a karşı şansı tutmuyor

Leipzig

Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serdar Gözübüyük olacak.

İtalya'nın Hırvatistan'a karşı şansı tutmuyor

Hırvatistan ile İtalya, tarihlerinde 10. kez karşılaşacak.

Geride kalan 9 maçta Hırvatistan 3, İtalya bir kez kazandı. Aralarındaki 5 müsabaka ise beraberlikle bitti.

İki takım da rakip kalelere 10'ar gol attı.

Eşleşmede son 3 maç beraberlikle sona erdi. İtalya, tek galibiyetini 1942'de oynanan hazırlık maçında rakibini 4-0 yenerek elde etti.


İtalyanlara beraberlik yetiyor

İspanya'nın lider olarak son 16 turunu garantilediği B Grubu'nda İtalya'nın Hırvatistan'a karşı alacağı bir puan, son 16 turu için yetecek.

İlk maçta Arnavutluk'u 2-1 yenen, ikinci karşılaşmada ise İspanya'ya 1-0 kaybeden İtalya, grupta 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İtalyanlar, Hırvatlara yenilmezse ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. Maçı Hırvatların kazanması, Arnavutluk'un da İspanya'yı yenmesi durumunda ise İtalya turnuvaya veda edecek.


Hırvatlara galibiyet gerekiyor

İlk iki maçtan bir puan alabilen Hırvatistan'ın gruptan çıkabilmek için galip gelmesi gerekiyor.

Grupta İspanya'ya 3-0 kaybeden ve Arnavutluk ile 2-2 berabere kalan Hırvatlar, bir puanla son sırada bulunuyor.

Hırvatistan, İtalya'yı yenmesi ve İspanya'nın Arnavutluk'a kaybetmemesi halinde ikinci sırayı alarak son 16 turuna kalacak. Son maçı Arnavutluk'un da kazanması durumunda ikinci ve üçüncü sırayı alacak takımları belirlemek için sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlara bakılacak.


Muhtemel 11'ler

Hırvatistan Milli Takımı'nda ilk iki maçta olduğu gibi kaleyi yine Fenerbahçe'den Dominik Livakovic'in koruması bekleniyor.

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Pasalic, Sucic, Kramaric, Budimir

İtalya: Donnarumma, Darmian, Bastoni, Calafiori, Di Lorenzo, Cristante, Jorginho, Barella, Pellegrini, Chiesa, Retegui

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