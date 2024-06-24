Macaristan, İskoçya'yı mağlup etti
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü maçında Macaristan, İskoçya'yı 1-0 yendi.
Berlin
90+10. dakikada Macaristan golü buldu. Sağ kanattan gelişen hızlı hücumda Sallai topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Csoboth'un gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.
Macaristan, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla grupta Macaristan üç puanla üçüncü, İskoçya ise bir puanla dördüncü oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.