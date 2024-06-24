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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

Macaristan, İskoçya'yı mağlup etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü maçında Macaristan, İskoçya'yı 1-0 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Macaristan, İskoçya'yı mağlup etti Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Berlin

90+10. dakikada Macaristan golü buldu. Sağ kanattan gelişen hızlı hücumda Sallai topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Csoboth'un gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

Macaristan, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grupta Macaristan üç puanla üçüncü, İskoçya ise bir puanla dördüncü oldu.

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