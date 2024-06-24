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EURO 2024'te A Grubu sona erdi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu maçları tamamlandı.

Emrah Oktay  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
EURO 2024'te A Grubu sona erdi Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Berlin

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A Grubu'nun üçüncü ve son maçları İsviçre ile Almanya, İskoçya ile Macaristan arasında oynandı.

Frankfurt'taki müsabakada Almanya, 90+2. dakikada bulduğu golle İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Macaristan ise Stuttgart'taki karşılaşmada İskoçya'yı 90+10. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Almanya lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Liderliği son anda kaçıran İsviçre ise ikinci olarak gruptan çıktı. Son anda bulduğu golle 3 puana ulaşan Macaristan, gruptan çıkmak için en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeye çalışacak.

İskoçya ise turnuvaya veda eden ilk ekip oldu.

Puan durumu

A Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAv.P
Almanya32108267
İsviçre31205325
Macaristan310225-33
İskoçya301227-51
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