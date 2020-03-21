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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Espanyol'un Çinli futbolcusu Wu Lei'de koronavirüs tespit edildi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Çinli futbolcu Wu Lei, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 21.03.2020
Espanyol'un Çinli futbolcusu Wu Lei'de koronavirüs tespit edildi

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, virüs tespit edilen Wu Lei'nin sağlık durumu hakkında Espanyol'a bilgi verildiği ve 28 yaşındaki oyuncunun karantina altında tutulduğu belirtildi.

Çin'in Şanghay SIPG takımından geçen sezon Espanyol'a transfer olan Wu Lei, bu sezon İspanya temsilcisinde 38 karşılaşmada forma giydi.

Espanyol, hafta içinde yaptığı açıklamada, teknik ekip ve futbolculardan 6 kişide koronavirüse rastlandığını duyurmuştu.

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