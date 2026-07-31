Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından hazırlanan "Dünya Siyasetinde Teknopolitik Düzen Tartışmaları ve Türkiye" başlıklı raporda, yapay zeka çağında yükselen yeni teknopolitik rekabetin temel dinamikleri analiz edildi.

Milli İstihbarat Akademisi "Dünya Siyasetinde Teknopolitik Düzen Tartışmaları ve Türkiye" başlıklı raporunu yayımladı Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından hazırlanan "Dünya Siyasetinde Teknopolitik Düzen Tartışmaları ve Türkiye" başlıklı raporda, yapay zeka çağında yükselen yeni teknopolitik rekabetin temel dinamikleri analiz edildi.

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, rapordaki önsözde, geleceğin uluslararası rekabetinin yapay zeka teknolojileri ve bu teknolojileri mümkün kılan ileri düzey çipler, kritik mineraller, enerji kaynakları, veri altyapıları ve robotik sistemler etrafında şekilleneceğini ifade etti.

Küresel siyasetin, ekonominin ve toplumsal yapının yeni gramerini teknopolitik tartışmaların belirleyeceğini vurgulayan Köse, Türkiye'nin stratejik sürprizlerle karşılaşmaması ve yeni fırsatları değerlendirebilmesi için bu dönüşümün aktif paydaşlarından biri olması gerektiğini belirtti.

Köse, raporun yapay zeka ve teknopolitik düzen tartışmalarında öne çıkan yaklaşımları ortaya koyduğunu belirterek, Türkiye açısından doğurabileceği fırsat ve riskleri değerlendirmeyi amaçladığını aktardı.

Raporda, yapay zeka ve onu mümkün kılan kritik teknolojiler etrafında şekillenen teknopolitik düzenin, uluslararası siyasetten ekonomik rekabete, devlet kapasitesinden toplumsal yapıya kadar birçok alanda köklü dönüşümlere yol açtığı vurgulandı.

Yapay zeka çağında yükselen yeni teknopolitik rekabetin temel dinamikleri analiz edilirken, teknorealist, teknopragmatist ve teknohümanist yaklaşımların karşılaştırmalı olarak ele alındığı raporda, Türkiye'nin bu yeni dönemde geliştirmesi gereken stratejik yaklaşımın kapsamlı şekilde değerlendirilerek, stratejik kapasite, güvenli tasarım ve toplumsal meşruiyeti birlikte esas alan özgün bir teknopolitik çerçevenin önemine dikkat çekildi.

Yapay zeka çağında şekillenen yeni teknopolitik düzeni ve Türkiye’nin bu süreçte geliştirmesi gereken stratejik yaklaşımı ele aldığımız “Dünya Siyasetinde Teknopolitik Düzen Tartışmaları ve Türkiye” başlıklı raporumuz yayımlandı. 📣



🌏Yapay zeka çağında küresel rekabet nasıl… pic.twitter.com/3GQm4DUA2l — Milli İstihbarat Akademisi (@miaedutr) July 31, 2026

Yapay zeka küresel rekabeti yeniden şekillendiriyor

Raporda, yapay zekanın teknik bir gelişme olmanın ötesine geçerek devlet kapasitesi, ekonomik rekabet, toplumsal güven ve bireyin kamusal hayattaki konumunu doğrudan etkileyen stratejik bir unsur haline geldiği vurgulandı.

Yapay zeka etrafındaki tartışmaların artık yalnızca hangi teknolojinin daha başarılı olduğu sorusuyla sınırlı kalmadığına, kamu otoritesinin veriye dayalı öngörü kapasitesinin nasıl gelişeceğine, özel şirketlerin kamusal alan üzerindeki etkisinin nasıl sınırlandırılacağına dikkat çekilen raporda, toplumsal meşruiyetin hangi ilkeler üzerinden korunacağı ve insan iradesinin bu yeni düzende nasıl konumlanacağı gibi temel sorular etrafında şekillendiği belirtildi.

Raporda, bu dönüşümün devletlerin karar alma süreçlerinden uluslararası güç dengelerine kadar geniş bir alanda yeni bir rekabet zemini oluşturduğu ve yapay zekanın stratejik kapasitenin en önemli belirleyicilerinden biri haline geldiği ifade edildi.

Teknopolitik düzen tartışmaları üç temel yaklaşım üzerinden incelendi

Raporda, bugün teknopolitik düzen tartışmalarının üç temel yaklaşım etrafında şekillendiği belirtildi.

Teknorealist yaklaşımın, yapay zekayı devletlerin jeopolitik rekabetteki stratejik üstünlüğünü belirleyen temel unsur olarak gördüğü, devlet-sanayi işbirliğini güçlendirmeyi ve teknolojik kapasiteyi ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Raporda, teknopragmatist yaklaşımın, güçlü yapay zeka sistemlerinin güvenli, denetlenebilir ve kontrollü biçimde geliştirilmesini esas aldığı, güvenliğin tasarım sürecinin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini savunduğu belirtildi.

Teknohümanist yaklaşımın ise yapay zekayı insan onuru, ortak iyi, özgürlük ve toplumsal adalet açısından değerlendirdiği, teknolojik gelişmelerin insanı merkeze alan etik ilkeler doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini savunduğu aktarılan raporda, bu üç yaklaşımın farklı güçlü yönleri ve sınırlılıkları bulunduğu, Türkiye açısından ise tek bir yaklaşımı benimsemek yerine bu perspektiflerin güçlü yönlerini bir araya getiren dengeli ve gerçekçi bir stratejik çerçevenin geliştirilmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

Türkiye'nin yapay zeka ekosistemine ilişkin güçlü ve zayıf yönleri ele alındı

Raporda, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki mevcut kapasitesi ile geliştirilmesi gereken alanlar birlikte değerlendirildi.

Savunma sanayisinde elde edilen teknik birikimin, yapay zeka destekli karar mekanizmalarının ve operasyonel tecrübeyle oluşan veri birikiminin Türkiye'ye önemli avantajlar sağladığı belirtilen raporda, kamu kurumları ile özel sektör arasında gelişen işbirlikleri ve nitelikli insan kaynağının da bu kapasiteyi destekleyen önemli unsurlar olduğu kaydedildi.

Raporda, veri yönetişimindeki parçalı yapı, kurumlar arası standartlaşma eksikliği, veri kalitesine ilişkin farklılıklar ile şeffaflık ve hesap verebilirlik alanlarında güçlendirilmesi gereken yönlerin bulunduğu değerlendirilirken, teknik kapasitenin sürdürülebilir başarıya dönüşebilmesi için güçlü kurumsal yönetişim anlayışıyla desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye için özgün bir teknopolitik yaklaşım önerildi

Raporda, Türkiye açısından üç teknopolitik yaklaşımdan herhangi birinin tek başına yeterli bir çerçeve sunmadığı vurgulandı.

Teknorealist yaklaşımın devlet kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli tespitler ortaya koymasına rağmen, güvenlik odaklı bakışın hukuki ve toplumsal sınırları ikinci plana itebileceğine dikkatin çekildiği raporda, teknopragmatist yaklaşımın güvenli ve denetlenebilir sistemlerin geliştirilmesi konusunda işlevsel bir çerçeve sunduğu ancak şirket merkezli bir anlayış taşıdığı belirtildi.

Teknohümanist yaklaşımın ise insan onuru ve toplumsal meşruiyet açısından güçlü bir normatif zemin oluşturmasına karşın stratejik kapasite ve uygulama alanlarında aynı ölçüde somut çözümler sunamadığı ifade edildi.

Bu nedenle Türkiye açısından en sağlıklı yaklaşımın, bu üç perspektifin güçlü yönlerini bir araya getiren özgün bir teknopolitik anlayış geliştirmek olduğu belirtilen raporda ayrıca, yapay zekanın yalnızca teknolojik üstünlük sağlayan bir araç olarak görülmesinin yeni küresel hiyerarşileri de beraberinde getirebileceğine dikkat çekildi.

Raporda, Türkiye'nin çoğulcu medeniyet birikimi, birlikte yaşama kültürü ve insanı merkeze alan yaklaşımıyla bu anlayışa alternatif oluşturabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğu vurgulanarak, bununla birlikte ahlaki söylemin, güçlü kurumsal kapasite ve stratejik hazırlıkla desteklenmediği takdirde tek başına yeterli olmayacağı belirtilirken, Türkiye'nin asıl avantajının stratejik kapasite ile toplumsal meşruiyeti aynı çerçevede buluşturabilme imkanı olduğu değerlendirildi.

Teknopolitik rekabette Türkiye vurgusu

Raporda, yapay zeka ve yeni nesil teknolojiler alanında yaşanan dönüşümün, geçmişte nükleer enerji ve ileri teknolojiler alanında yaşanan stratejik dönüşüme benzer ölçekte yeni bir kırılma oluşturduğuna da işaret edildi.

Türkiye'nin bu yeni dönemde gerekli teknolojik altyapıyı ve kurumsal kapasiteyi hızla güçlendirmesi, eksik kaldığı alanlarda ise doğru ve stratejik işbirliklerini hayata geçirmesi gerektiği belirtilen raporda, özellikle savunma ve istihbarat alanlarında yapay zeka teknolojilerinin oluşturacağı fırsat ve risklerin yakından takip edilmesinin, stratejik sürprizlerin önüne geçilmesi ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesi açısından kritik önem taşıdığı kaydedildi.

Raporda, Türkiye için sürdürülebilir bir teknopolitik konumun ancak stratejik kapasite, güvenli tasarım ve toplumsal meşruiyeti aynı kurumsal anlayış içerisinde buluşturan bir sentezle mümkün olacağı vurgulandı. Böyle bir yaklaşımın Türkiye'yi yapay zeka alanında yalnızca teknolojiyi kullanan ve uygulayan bir ülke olmaktan çıkararak, kendi doktrinini ve yönetişim modelini geliştiren etkin bir aktöre dönüştürebileceği ifade edildi.

Türkiye'nin stratejik kapasitesini güçlendirecek adımlar sıralandı

Raporda, Türkiye'nin teknopolitik alandaki stratejik kapasitesini güçlendirmeye yönelik kapsamlı politika önerileri de sunuldu.

Bu kapsamda Türkiye'nin kendi özgün teknopolitik yaklaşımını geliştirmesi, uluslararası teknopolitik diplomasi kapasitesini güçlendirmesi, disiplinler arası insan kaynağı yetiştirmesi, ulusal yapay zeka altyapısını geliştirmesi ve veri yönetişimini kurumsal bir çerçeveye kavuşturması önerilen raporda, ayrıca risk temelli yapay zeka yönetim modelinin oluşturulması, kamu kurumlarında ortak standartların geliştirilmesi, teknolojik bağımlılıkların azaltılması, uluslararası yönetişim süreçlerinde daha etkin rol üstlenilmesi ve savunma alanında geliştirilen teknolojik kapasitenin sivil alanlara aktarılması yönünde önerilere yer verildi.

Raporda, yapay zeka çağında yaşanan teknopolitik dönüşümün yalnızca teknolojik gelişmelerle sınırlı olmadığı, devletlerin stratejik kapasitesini, ekonomik rekabet gücünü, toplumsal yapısını ve uluslararası konumunu doğrudan etkileyen çok boyutlu bir süreç olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin bu dönüşümün takipçisi olmasının ötesine geçerek, kendi stratejik yaklaşımını geliştiren, uluslararası tartışmalara yön veren ve özgün yönetişim modeli ortaya koyan ülkeler arasında yer almasının hem ulusal çıkarları hem de uzun vadeli stratejik kapasitesi açısından kritik önem taşıdığı değerlendirildi.