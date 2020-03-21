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Türkiye, Koronavirüs

Başkentte 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşımları askıya alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulamasını geçici olarak askıya aldığını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 21.03.2020
Başkentte 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşımları askıya alındı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve devletin tüm kademelerinin evde kalınması ve toplu halde bulunmaması çağrısına rağmen 65 yaş üstü vatandaşların yoğun olarak toplu taşımayı kullanmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 20 Mart'ta 65 yaş üstü 36 bin 630 vatandaşın raylı sistemler ve toplu taşıma araçlarını kullandığının tespit edildiği, toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkının toplu taşımı artırdığı ve bu durumun salgın riskini yükselttiği ifade edildi.

Virüsün en çok etkilediği ve yüksek risk gurubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların "Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği"nden geçici bir süre yararlanmayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla alınan önlemler kapsamında, Ankara’da tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır."

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