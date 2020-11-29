Euro
9.39
Dolar
7.85
BIST 100
1,328.73
Altın
1,787.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 198 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 784 yeni vaka kaydedildi.

Yusuf Özcan   | 29.11.2020
Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 198 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 52 bin 325'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 784 artışla 2 milyon 218 bin 483'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 756'sı yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 313 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 290 artışla 161 bin 427'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11,1 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Kovid-19 şoku: 19 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 281 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti
Hamileyken Kovid-19'a yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi

Benzer haberler

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa’da Danıştay toplu ibadet kısıtlamasının değiştirilmesini istedi

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Fransız Büyükelçi Araud ve siyaset bilimci Billion'dan Senatöre 'Dağlık Karabağ' tepkisi

Fransız Büyükelçi Araud ve siyaset bilimci Billion'dan Senatöre 'Dağlık Karabağ' tepkisi

Galatasaraylı futbolcu Babel koronavirüsü atlattı

Galatasaraylı futbolcu Babel koronavirüsü atlattı
Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti İngiltere'de protesto edildi

Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti İngiltere'de protesto edildi