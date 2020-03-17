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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Elmas Lig'e koronavirüs engeli

Elmas Lig'in ilk üç yarışı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı.

Yunus Kaymaz   | 17.03.2020
Elmas Lig'e koronavirüs engeli

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Elmas Lig (Diamond League) internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezonun ilk üç yarışının planlanan tarihlerde yapılamayacağı kaydedildi. 

Elmas Lig'de bu sezon ilk üç yarışın 17 Nisan'da Katar'da, 9 ve 16 Mayıs tarihlerinde de Çin'de düzenlenmesi planlanıyordu.

Açıklamada, Çin'in Şangay kentindeki mücadelenin 13 Ağustos'ta yapılmasının öngörüldüğü, diğer iki yarış için daha sonra tarih belirleneceği aktarıldı.

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