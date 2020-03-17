Elmas Lig'e koronavirüs engeli
Elmas Lig'in ilk üç yarışı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı.
İstanbul
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Elmas Lig (Diamond League) internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezonun ilk üç yarışının planlanan tarihlerde yapılamayacağı kaydedildi.
Elmas Lig'de bu sezon ilk üç yarışın 17 Nisan'da Katar'da, 9 ve 16 Mayıs tarihlerinde de Çin'de düzenlenmesi planlanıyordu.
Açıklamada, Çin'in Şangay kentindeki mücadelenin 13 Ağustos'ta yapılmasının öngörüldüğü, diğer iki yarış için daha sonra tarih belirleneceği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.