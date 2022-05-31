Dolar
16.41
Euro
17.62
Altın
1,842.79
ETH/USDT
1,967.10
BTC/USDT
32,160.00
BIST 100
2,547.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin Dışişleri Bakanı Vang'a göre ABD'nin stratejisi cepheleşmeye götürüyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Pekin'e karşı izlediği stratejinin iki büyük gücü cepheleşmeye götürdüğü, bunun tüm dünyayı bölünmeye ve kargaşaya sürükleme riski taşıdığını belirtti.

Emre Aytekin   | 31.05.2022
Çin Dışişleri Bakanı Vang'a göre ABD'nin stratejisi cepheleşmeye götürüyor

Pekin

Vang, Çin Halkı Dış İlişkiler Enstitüsünün çevrim içi düzenlediği "Kissenger ve Çin-ABD İlişkileri" panelinde konuştu.

ABD ve Çin'in ortak sorumluluğunun, daha bağlantılı, farklılıklara saygı gösterilen, ortak güvenliğe dayalı bir dünyanın yaratılması olduğunu ifade eden Vang, "Eğer ABD, iki ülke arasındaki ilişkileri büyük güç çatışması olarak tanımlamayı ve siyasi hedeflerini sıfır-toplamlı oyun anlayışına göre tasarlamayı sürdürürse, bu, iki ülkeyi cepheleşmeye, dünyayı da bölünme ve kargaşaya sürükleyecek." dedi.

Vang, soğuk savaş mantığının terk edilmesini isteyerek, "Çin-ABD ilişkileri daha kötüye gidemez." diye konuştu.

Panelin onur konuğu olan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissenger da teknolojik ilerlemelerin iki ülke arasında çatışma riskini artırdığını, Çin ve ABD liderlerinin bir arada yaşama anlayışı doğrultusunda özel sorumluluk yüklenmesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 975 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da Kovid-19'lu hasta sayısı yok denecek kadar azaldı
KKTC'de kapalı alanlarda maske ve test zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğunun kalkmasına ilişkin genelge yayımlandı

Benzer haberler

Çin Dışişleri Bakanı Vang'a göre ABD'nin stratejisi cepheleşmeye götürüyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang'a göre ABD'nin stratejisi cepheleşmeye götürüyor

Assange'ın katliamlarını ortaya çıkardığı ABD'ye karşı 12 yıllık mücadelesi

Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesi açıklaması

Irak’taki ABD üssüne füze saldırısı iddiası

Irak’taki ABD üssüne füze saldırısı iddiası
Çin, Pasifik ada ülkeleri ile güvenlik iş birliğinde umduğunu bulamadı

Çin, Pasifik ada ülkeleri ile güvenlik iş birliğinde umduğunu bulamadı
ABD Afrika'da Rus nüfuzunu kırmayı hedefliyor

ABD Afrika'da Rus nüfuzunu kırmayı hedefliyor