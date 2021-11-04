Eda Tekin, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu
Milli sporcu Eda Tekin, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Ankara
Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, 55 kiloda Eda, Kazak rakibi Ainur Ashimova'yı 6-5 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Çeyrek finalde Azerbaycanlı Elnura Mammadova yenen Eda, Rumen Andreea Beatrice Ana'ya yarı finalde mağlup olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.