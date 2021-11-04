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Spor, Dünyadan Spor

Eda Tekin, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Milli sporcu Eda Tekin, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Muhammed Boztepe   | 04.11.2021
Eda Tekin, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu Fotoğraf: Aleksandar Jovanovic/AA

Ankara

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, 55 kiloda Eda, Kazak rakibi Ainur Ashimova'yı 6-5 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Elnura Mammadova yenen Eda, Rumen Andreea Beatrice Ana'ya yarı finalde mağlup olmuştu.

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