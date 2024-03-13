Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde avantaj peşinde
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın İtalya'nın A. Carraro Imoco takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İstanbul
Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, (TSİ) 22.30'da başlayacak.
Müsabakayı Bulgaristan'dan Konstantin Yovchev ve Yunanistan'dan Vasileios Vasileiadis hakem ikilisi yönetecek.
Turuncu-beyazlı takım, İtalya temsilcisi karşısında rakip sahada alacağı iyi bir sonuçla rövanş öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.
Finale yükselecek ekibin belli olacağı rövanş maçı, 20 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
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