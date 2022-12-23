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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Dünya Kupası'nın en güzel golü Richarlison'dan

Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği maçta Richarlison'un röveşatayla attığı gol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en iyisi seçildi.

Mutlu Demirtaştan   | 23.12.2022
Dünya Kupası'nın en güzel golü Richarlison'dan

İstanbul

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre taraftar oylamasında rakiplerini geride bırakan Richarlison, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en güzel golünü atan isim olarak belirlendi.

Brezilyalı futbolcu, söz konusu golü Sırbistan ile oynanan G Grubu maçının 73. dakikasında atmıştı. Richarlison, Vinicius Junior'un sol kanattan penaltı noktasına doğru ortaladığı topu şık bir şekilde kontrol edip, röveşatayla ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmişti.

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