Chelsea, Newcastle United'ı ilk yarıda bulduğu 2 golle mağlup etti
Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, Olivier Giroud ve Timo Werner'in attığı gollerle sahasında Newcastle United'ı 2-0 yendi. Bu sonuçla Chelsea, puanını 42'ye yükseltirken, Newcastle United, 25 puanda kaldı.
Londra
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United'ı 2-0 yendi.
Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda konuk ettiği Newcastle United'a karşı 31. dakikada Olivier Giroud ve 39. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Londra temsilcisi Chelsea, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Chelsea, puanını 42'ye yükseltirken, Newcastle United, 25 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.