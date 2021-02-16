Euro
8.45
Dolar
6.96
BIST 100
1,562.49
Altın
1,818.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Chelsea, Newcastle United'ı ilk yarıda bulduğu 2 golle mağlup etti

Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, Olivier Giroud ve Timo Werner'in attığı gollerle sahasında Newcastle United'ı 2-0 yendi. Bu sonuçla Chelsea, puanını 42'ye yükseltirken, Newcastle United, 25 puanda kaldı.

Bilal Acar   | 16.02.2021
Chelsea, Newcastle United'ı ilk yarıda bulduğu 2 golle mağlup etti

Londra

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United'ı 2-0 yendi.

Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda konuk ettiği Newcastle United'a karşı 31. dakikada Olivier Giroud ve 39. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Londra temsilcisi Chelsea, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea, puanını 42'ye yükseltirken, Newcastle United, 25 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
İsrail, Filistin yönetiminin gönderdiği Kovid-19 aşılarının Gazze Şeridi’ne girişine izin vermedi
ABD'de Kovid-19'un 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Chelsea, Newcastle United'ı ilk yarıda bulduğu 2 golle mağlup etti

Chelsea, Newcastle United'ı ilk yarıda bulduğu 2 golle mağlup etti

Facebook, futbolculara yönelik ırkçı saldırılara karşı harekete geçti

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp: Ozan Kabak Manchester City karşısında forma giyebilir

Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu

Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu
Everton Cenk Tosun'un boşluğunu Joshua King ile dolduracak

Everton Cenk Tosun'un boşluğunu Joshua King ile dolduracak
Liverpool, Ben Davies transferiyle savunmasına takviye yaptı

Liverpool, Ben Davies transferiyle savunmasına takviye yaptı