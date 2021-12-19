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Cezayir'de FIFA Arap Kupası şampiyonluğu ülke genelinde kutlandı

Cezayirliler, FIFA Arap Kupası'nda futbol milli takımlarının şampiyon olmasını ülke genelinde kutladı.

Mehmet Nuri Uçar   | 19.12.2021
Cezayir'de FIFA Arap Kupası şampiyonluğu ülke genelinde kutlandı Fotoğraf: Mohammed Dabbous/AA

Cezayir

Katar'ın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen FIFA Arap Kupası finalinde Tunus'u 2-0 yenen Cezayir, şampiyon oldu.

Binlerce Cezayirli, şampiyonluk zaferini kutlamak için Cezayir ve Filistin bayraklarıyla başkent sokaklarına akın etti.

Başkent Cezayir başta olmak üzere farklı kentlerde binlerce kişi, araçlarıyla caddeleri turlayarak şampiyonluğu kutladı. Kutlamalar kapsamında havai fişek gösterileri yapıldı.

Kutlamalara katılan kadınlar da sevinçlerini zılgıtlarla gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tebbun'den tebrik mesajı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da ülkesinin FIFA Arap Kupası'nı kazanan takımını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Tebbun, "Tebrikler, Arap şampiyonları.. Bizi mutlu ettiğiniz gibi Allah da sizi mutlu etsin." ifadelerine yer verdi.

Katar'ın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen FIFA Arap Kupası'nın final mücadelesinde Tunus ile Cezayir karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadı'nda oynanan maçta Cezayir şampiyon oldu.

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