CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalyayı Hollanda kazandı
Hollanda Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu.
Ankara
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan bronz madalya müsabakasında son Avrupa şampiyonu İtalya ile Hollanda karşılaştı.
Rakibini 25-23, 28-26 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenen Hollanda, organizasyonu üçüncü tamamladı.
Avrupa Şampiyonası tarihinde yedinci kez madalya kazanma başarısı gösteren Hollanda Kadın Voleybol Takımı, 1995'te altın, 1991, 2009, 2015, 2017'de gümüş, 1985'te ise yine bronz madalyayı ülkesine götürmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.