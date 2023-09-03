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CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalyayı Hollanda kazandı

Hollanda Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Muhammed Boztepe  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalyayı Hollanda kazandı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Ankara

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan bronz madalya müsabakasında son Avrupa şampiyonu İtalya ile Hollanda karşılaştı.

Rakibini 25-23, 28-26 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenen Hollanda, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Avrupa Şampiyonası tarihinde yedinci kez madalya kazanma başarısı gösteren Hollanda Kadın Voleybol Takımı, 1995'te altın, 1991, 2009, 2015, 2017'de gümüş, 1985'te ise yine bronz madalyayı ülkesine götürmüştü.

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