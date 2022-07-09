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Cem Bölükbaşı, F2 Avusturya sprint yarışını fren arızası nedeniyle tamamlayamadı

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Formula 2 (F2) Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışını aracındaki fren arızası nedeniyle tamamlayamadı.

Fatih Çakmak   | 09.07.2022
Cem Bölükbaşı, F2 Avusturya sprint yarışını fren arızası nedeniyle tamamlayamadı

Ankara

Avusturya'nın Spielberg kentinde gerçekleştirilen 28 turluk yarışın 2. turundan itibaren fren arızası yaşamaya başlayan Cem Bölükbaşı, bu arızanın devam etmesi nedeniyle yarışa devam edemedi.

Cem Bölükbaşı, sosyal medya hesabından Avusturya yarışıyla ilgili "Hızımız inanılmazdı, maalesef 2. turdan itibaren frenleri kaybetmeye başladım, elimden geldiğince devam etmeye çalıştım ama olmadı." açıklamasında bulundu.

Ay-yıldızlı sporcu, dün koşulan sıralama turlarında 13. olmuştu.

Sprint yarışını Hitech GP pilotu Marcus Armstrong birinci, ART GP pilotu Theo Pourchaire ikinci, Virtuosi Racing pilotu Jack Doohan ise üçüncü sırada bitirdi.

F2 Avusturya Grand Prix'si TSİ 11.05'de başlayacak.

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