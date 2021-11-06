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Cavit Acar, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Milli sporcu Cavit Acar, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda bronz madalya kazandı.

Musa Samur   | 06.11.2021
Cavit Acar, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Ankara

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada Cavit Acar, Ermeni rakibi Hrachya Margaryan'ı 4-2 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Cavit Acar, yarı finalde Yunan rakibine mağlup olmuştu.


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