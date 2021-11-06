Cavit Acar, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu
Milli sporcu Cavit Acar, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda bronz madalya kazandı.
Ankara
Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada Cavit Acar, Ermeni rakibi Hrachya Margaryan'ı 4-2 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.
Cavit Acar, yarı finalde Yunan rakibine mağlup olmuştu.
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