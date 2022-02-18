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Büyükler Makaralı Yay Erkek Milli Takımı Slovenya'da gümüş madalya kazandı

Büyükler Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Musa Samur   | 18.02.2022
Büyükler Makaralı Yay Erkek Milli Takımı Slovenya'da gümüş madalya kazandı

Ankara

Slovenya'nın Lasko kentinde devam eden şampiyonada milli sporcular Demir Elmaağaçlı, Emircan Haney ve Furkan Oruç'tan kurulu milli takım, Hollanda ile yaptığı altın madalya mücadelesinde 235-234 mağlup ayrılarak gümüş madalyada kaldı.

Batuhan Akçaoğlu, Eren Kırca ve Yakup Yıldız'dan oluşan 21 Yaş Altı Makaralı Yay Erkek Takımı ise Fransa'yı 233-232 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin 24 milli sporcuyla temsil edildiği organizasyon 19 Şubat'ta sona erecek.


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