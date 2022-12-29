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Brezilyalı efsane futbolcu Pele 82 yaşında hayatını kaybetti

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Sinan Doğan   | 29.12.2022
Brezilyalı efsane futbolcu Pele 82 yaşında hayatını kaybetti

Bogota

Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, Sao Paulo'da tedavi gördüğü Albert Einstein Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.

Pele'nin kızı Kely Nascimiento, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sahip olduğumuz her şey senin sayende. Seni sonsuza kadar seveceğiz. Huzur içinde yat." ifadesini kullandı.

Futbol dünyasının efsane ismi: Pele

Pele, kolon kanseri sebebiyle bir yıldır tedavi görüyordu.


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